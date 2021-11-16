市場靜待拜習會的登場，另本周即將公布10月零售銷售數據，亦讓盤面氣氛多呈觀望，美股持平，漲跌幅介於-0.04%至+0.00%，台積電ADR下跌0.48%，台指期夜盤下跌13點(-0.07%)。

台股攻過前高壓力，且走勢呈價漲量增，多頭氣勢相當強勁，此外KD指標重新轉折向上，有利盤勢多方續航，預期本周三期貨結算前，台股有望延續樂觀氛圍，惟近兩日台積電表現平淡，大盤仰賴聯發科的衝高帶動，電子權值能否輪流接棒，將成大盤可否挑戰歷史高點關鍵，如果電子權值出現熄火，指數就有高檔遇壓的可能性。綜合研判，大盤仰賴電子助攻，若電子遇壓宜調節。短線區間觀察17300-17800點，短線操作建議聚焦外資投信同買的個股。

中期來看，近期台股盤勢維持偏多格局，惟考量短線在營收、季報公告結束之後，下半月題材性逐漸消退，且月初FOMC會議已定調本月稍晚將啟動縮減購債，在資金收緊態勢確立後，市場風向料將逐漸調整，加上此波台股強勢拉抬過高，難免將面臨高檔獲利調節及解套壓力，因此儘管現階段盤勢尚延續偏多走勢，仍應稍加提防高檔拉回的風險。

本周預計將有逾60家上市櫃公司密集舉行法說會或參加券商舉辦的業績說明會，應有利於維繫本周三台指期結算前的偏多風向。(國票投顧提供)