（9：16）而習近平告訴拜登，兩國共同面對了多重挑戰，必須加強溝通與合作。
（9：09）拜登說，美中元首的責任是要確保雙方關係不要轉向公開衝突，指出兩人對全世界及人民有責任，兩人能開誠布公地溝通相當重要。
（9：04）習近平表示：中美需要有健全穩定的關係，中美該互相尊重，和平共存，他並指出，雙方該合作，在處理國內事務的同時，也肩負起國際任務。
（8：58）路透社等外媒報導，拜登在會議開場時告訴習近平，要避免美中衝突，希望就人權及安全議題能和習近平坦誠對話，他也提到希望下次能和習近平面對面會談。
美國總統拜登與大陸國家主席習近平將於今（16）日上午8時45分舉行視訊會議，這是拜登上任以來第3次與習近平直接對話，《紐約時報》指出，這場會談預計持續3小時。
美國官員15日透露，拜登將在「關切領域保持直接與坦率」，這些領域可能包含共機創紀錄侵入台灣防空識別區、新疆、西藏、香港人權議題、北京的經濟脅迫等，全球供應鏈及關稅問題預料不會是優先討論事項。
美國官員也表示，這場會議是拜登提議舉行，目的是要降低兩國發生衝突的可能性，拜登將在會談中告訴習近平，中國大陸必須像負責任的國家一樣「遵守規則」。
（本文將持續更新）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。