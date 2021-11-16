拜習會

（9：16）而習近平告訴拜登，兩國共同面對了多重挑戰，必須加強溝通與合作。

（9：09）拜登說，美中元首的責任是要確保雙方關係不要轉向公開衝突，指出兩人對全世界及人民有責任，兩人能開誠布公地溝通相當重要。

Biden has started his virtual meeting with Chinese President Xi Jinping pic.twitter.com/mbdteckRCP — Andrew Restuccia (@AndrewRestuccia) November 16, 2021

（9：04）習近平表示：中美需要有健全穩定的關係，中美該互相尊重，和平共存，他並指出，雙方該合作，在處理國內事務的同時，也肩負起國際任務。

（8：58）路透社等外媒報導，拜登在會議開場時告訴習近平，要避免美中衝突，希望就人權及安全議題能和習近平坦誠對話，他也提到希望下次能和習近平面對面會談。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平將於今（16）日上午8時45分舉行視訊會議，這是拜登上任以來第3次與習近平直接對話，《紐約時報》指出，這場會談預計持續3小時。

美國官員15日透露，拜登將在「關切領域保持直接與坦率」，這些領域可能包含共機創紀錄侵入台灣防空識別區、新疆、西藏、香港人權議題、北京的經濟脅迫等，全球供應鏈及關稅問題預料不會是優先討論事項。

美國官員也表示，這場會議是拜登提議舉行，目的是要降低兩國發生衝突的可能性，拜登將在會談中告訴習近平，中國大陸必須像負責任的國家一樣「遵守規則」。

（本文將持續更新）