「台積電是台灣毒瘤」男怒舉4點批沒貢獻 慘遭網圍剿

「護國神山」台積電是不少人心中的夢想企業。但一名男網友抱怨，兩個表哥都在台積電工作，近日家族聚餐時，感覺對方都目中無人，姑姑也因兒子在台積電而自豪，令他聽了很不是滋味，並上網詢問「台積電是不是台灣的毒瘤？」沒想到引發網友圍勦「笑死！這種事也能怪到台積電」。

原PO昨（15）日匿名於論壇《Dcard》表示，上禮拜家族聚餐時，兩位表哥及姑姑都有出席，由於表哥是在台積電工作，一走進餐廳包廂內都沒有打招呼，就直接入座自顧自地滑手機，直到點的菜色都上桌後，姑姑就敞開嗓門大聲地炫耀，兩個兒子在台積電今年分紅領多少、年終領多少，兩人年薪加起來500萬，更表示打算在公司附近買房置產。

原PO坦言，當下聽了真的很不是滋味，「仔細想想台積電對台灣到底有什麼貢獻？是不是台灣的毒瘤？」他舉出4點說明，包括員工跩得要死，用薪水來踐踏別人自尊、炒房的元兇，廠房蓋到哪裡，房價就炒到哪裡、薪水開高搶了其他公司的人才，搞得現在很多公司都收不到人，以及留了一堆污染給台灣，還用了台灣的水電。

原PO說，每次家族聚餐都很痛苦，看到爸媽一直附和姑姑，「但內心一定很失落，因為自己小孩比不上別人，我真的很難過又很生氣」，並問及「有沒有在台積電工作的親戚，也這樣目中無人」？

貼文曝光後，引發網友撻伐，「滑手機目中無人，那是你個人主觀的想法，人家有那個薪水也是拚出來的」、「有這種想法，真的是刷新三觀」、「笑死！這種事也能怪到台積電」、「台積電沒什麼問題， 有問題的是人」、「台積出這樣的薪水搶人？怎麼不說其他公司不開這樣的薪水搶人？」、「說人家滑手機目中無人，說不定人家只是累到不想說話」。