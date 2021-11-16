圓展(3669)參加德國杜塞道夫國際醫療展 (MEDICA)，在「台灣精品醫療產業館」中，偕同台灣工業電腦領導品牌艾訊(3088) (Axiomtek)，及荷蘭Alphatron Medical Systems B.V.，共同展示最新遠距醫療解決方案。

圓展PTZ攝影機具備直觀的操作介面與易於使用的優勢，再加上高畫質光學變焦鏡頭，廣泛應用於各行各業，包含宗教盛會、直播串流、遠距教學、跨國教育訓練和遠距醫療等。今年將在國際醫療展上展示遠距醫療的應用，以生力軍姿態擘畫未來。

圓展科技副總經理鄭錫聰說：「我們很高興能與艾訊及Alphatron建立全新的合作夥伴關係，透過整合圓展PTZ攝影機、艾訊遠距病患健康監控平台ITC150WM，和AMiS遠距醫療推車，打造全方位遠距醫療解決方案，創造三贏新局面。」

圓展PTZ攝影機繼加入亞東抗疫行列及高雄榮家智慧長照計畫後，再度攜手艾訊及Alphatron前進國際醫療展。艾訊「遠距病患健康監控平台ITC150WM」是一款15.6吋多功能SDM模組化觸控平板電腦，擁有300nits高亮度與超薄機身設計；結合AVer PTZ攝影機和PTZ Management軟體，在護理站就能一次掌握200間病房的狀況。Alphatron「AMiS遠距醫療推車」搭配AVer PTZ攝影機，醫生透過高倍數光學變焦鏡頭，在遠端便可對病患進行評估、診斷、治療等，搭配綜合護理站，保留會診完整紀錄，有效提升診治效率。

Alphatron行銷經理Jan-Willem Glaubitz表示：「我們很期待在國際醫療展上與圓展合作，本次展示的解決方案結合AVer攝影機與AMiS遠距醫療推車，兌現我們持續在醫療領域的研發與創新的承諾。」