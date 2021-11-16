台、日桌球名人江宏傑與福原愛在7月宣布離婚，結束近5年婚姻，兩人會共同監護一對子女，江宏傑與福原愛恢復單身後各自發展，福原愛積極在日本拚事業，她日前接獲青森大學的聘任成為客座副教授後，福原愛現在又多了一個頭銜，傳出她將出任職業桌球隊「琉球Asteeda」公司的社外董事。

33歲福原愛日前獲聘將在青森大學擔任客座副教授，她在月初公開現身接受學校聘書，將傳承她的國際賽事經驗，而現在福原愛又多了一個頭銜，根據日媒《體育報知》報導，福原愛在昨正式成為日本T.League男子桌球隊「琉球 Asteeda」的社外董事，球團除了深耕日本外，也積極朝海外市場發展，因此看上福原愛的特殊背景，邀請她擔任董事一職。

報導指出，福原愛其實和T.League淵源頗深，福原愛自2018年10月退休後，她就擔任T.League理事，1個任期為2年，福原愛並在去年7月擔任該聯盟的宣傳大使，而她也將為下個月在沖繩體育館舉行的活動擔任特別嘉賓。

其實，福原愛在今年2月在日本成立「omusubi」公司，但公司成立沒多久後，福原愛就爆發婚變風波，不只影響福原愛形象，連帶影響公司營運狀況，甚至屢次傳出公司倒閉、合夥友人離職等，但福原愛至今都沒有正面回應，不過她現在接下客座副教授後，又成為職業桌球隊社外董事，事業版圖不斷擴大。