全球邊境陸續鬆綁，包含美國在內的許多國家也設下入境條件，規定必須以打過國際認證疫苗為前提，台灣的高端疫苗族群該怎麼辦？過去指揮中心被問到此問題時，強調會與國際、美方持續溝通，但如今卻出現政策改變，指揮中心緊急祭出新規定，「針對接種高端的民眾，有緊急出國需求，可補打國際認證疫苗」，這番說法引起相當大的討論，為何高端疫苗遲遲無法取得國際認證？混打之後若有問題誰要負責？諸多疑慮皆有待釐清，而這項大改變的政策也帶動高端疫苗的網路討論聲量。開放高端混打惹議？

陳時中「美國政策怪怪的、為留學生找出路」創聲量高峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/16~2021/11/14）統計調查，疫情指揮中心於11月12日釋出「高端疫苗可混打」消息之後，隔天13日網路聲量衝至近一個月最高點，事後陳時中解釋這是多方考慮之下的結果，同時也是考量到赴美留學生所做的不得已變通，但「高端疫苗混打國際疫苗」，不僅是政策轉彎、改變，同時還有未知的混打風險，因此網路討論度甚至比10月26日當時傳出還有300萬劑高端疫苗尚未施打，恐怕會打不完；以及針對高端疫苗不在美國入境認證規定內，「高端族」恐怕無法到美國等等的討論聲量還要高，由此可知這一回高端疫苗族群若要出國，要追加補打國際認證疫苗的議題，確實引起相當大的關注。

指揮中心定調高端族「混打」國際疫苗 ！ 網批「根本白打了」聲量高

透過，《KEYPO大數據關鍵引擎》進一步分析，指揮中心表示打高端民眾若有緊急出國需求，可混打AZ、BNT或莫德納疫苗，讓高端族群追加兩劑國際疫苗，定調是屬於「混打、加打、補打」，但有民眾不這麼認為，表示這根本就是「重打、白打」，兩派說法在網路上各自有其支持者，而根據聲量趨勢圖可以觀察到11月12日指揮中心宣布可以「混打、補打、加打」在當天聲量較高，但到了隔天13日輿論持續發酵，「白打、重打」聲量明顯超車，出現黃金交叉，白打了、根本是重打引起相當大的討論度。

高端混打解套說法排行榜！陳時中「美國政策怪怪的」、高嘉瑜喊「賺到了」

面對外界疑慮，美國為何不認證注射高端疫苗者？為何指揮中心政策轉彎要讓高端族追打AZ、BNT或莫德納疫苗？對此，陳時中與綠營都有提出辯護與見解，其中，針對注射高端者無法入境美國一事，陳時中回應「美國的規定怪怪的」，在數項「高端混打」說法之中，創下最高討論度，達到3萬8933筆；討論度第二高的說法同樣也是陳時中的解釋，「高端疫苗混打是不得已的變通政策」；另外，民進黨立委高嘉瑜臉書發文喊「打高端賺到了，因為可以追加打國際認證疫苗」，也創下不少聲量，但高嘉瑜的說法卻也引發網友不滿留言批評，「打疫苗都有風險，高端疫苗混打是賺到高風險嗎」、「希望有同理心」、「立委不是應該要去質詢為何兩劑高端白打了嗎」等等，挨批之後，高嘉瑜臉書也立刻更改，把「賺到了」改為「照過來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月16日至2021年11月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高端疫苗』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。