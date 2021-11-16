看他們生活好治癒～

「把生活過好」乍聽之下很抽象，但其實每天一頓豐富的早餐、騎著腳踏車欣賞日落，甚至是觀賞一場感人的電影都能讓生活加倍精彩，偶爾被工作纏身，無法好好享受生活，這時候不妨點開質感滿點的生活型YouTube影片，為你的生活加點浪漫。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議以拍攝日常Vlog為主的生活型台灣YouTuber，不管是生活或是影片，都質感爆棚，雖然是別人的日常，但看著也能療癒身心，來看看這十位YouTuber是不是也在你的訂閱名單裡吧！

NO.10 yyselina

在美國留學、生活在美國的Selina透過影片記錄在國外的點點滴滴，「賭城日常」分享每天的生活瑣事，雖然平凡但影片質感滿點加上Selina個性活潑開朗 ，讓觀眾心情也愉悅起來，與老公的甜蜜日常更是閃瞎眾人。網友大讚「好想把生活過的和Selina一樣有質感」、「看你煮菜真的好療癒」。

NO.9 Cynthia黃可樂

Clumsy Cynthia黃可樂是在香港上班的台灣人，開箱香港的生活、住宿受到網友歡迎，尤其出外打拼的背景激勵到不少同是異鄉遊子的觀眾，清新鄰家女孩類型也是網友推薦的原因之一，網友大推「每次看到她努力把生活過得更好的樣子就會感動到我」、「影片色調、音樂看起來超舒服」。

NO.8 4M8ER

畢業於廣告系的Amber現在是全職YouTuber，超有質感的影片風格擄獲不少粉絲，除了分享保養、美妝產品，也時常在Vlog分享與家人、朋友之間的相處，自然又不做作，網友認為，對著鏡頭侃侃而談就像是在跟自己對話一樣「帶入感很高」、「會覺得像是在聽朋友講話」。

NO.7 itsAmanda

今年畢業於美國西北大學音樂碩士的「itsAmanda!」，可以說是才華、顏值兼具的大才女！主修鋼琴的她，時常在頻道分享自己的演奏影片，除了鋼琴影片讓人如癡如醉，Amanda也常在頻道分享國外留學的生活，讓觀眾跟著她的腳步一起體驗留學生活，網友推薦「看Amanda彈琴+陽光撒進來的畫面超療癒」、「家常碎碎念的影片，真的很有和朋友聊天的感覺」

NO.6 The Aüdrey 歐追

以「Audrey的英國留學筆記」打出知名度的Audrey歐追，在英國生活時堅持每天起床做早餐，留學生活豐富又有特色，分享英國超市、校園生活，是許多觀眾必看留學生頻道之一，回到台灣當起上班族仍持續更新Vlog，各種廚藝分享影片再次抓住觀眾目光，雖然先前陷入霸凌、廣告業配等爭議，但還是有許多的粉絲等著歐追更新影片。

NO.5 艾比的小日常

相信許多想要佈置自己家裡的網友一定看過艾比的頻道，分享各種IKEA、宜得利軟裝必備小物，或是全聯CP值好物，當然最吸引人的還有艾比的foodvlog，不管是「晚餐吃什麼？」或是「常備菜」單元都得到好評迴響，雖然是簡單料理卻能做出餐廳高級感，網友大讚「每一道料理都好用心感覺都很好吃」、「看你的影片覺得身心得到淨化」。

NO.4 Something Shelley

初為人母的Something Shelley現在住在加拿大溫哥華，舒服又精彩的生活品質吸引許多網友關注，除了拍攝Vlog紀錄、分享日常生活、家人之間的相處外，「煮婦篇」讓許多網友大讚「不喜歡煮飯的我看了都手癢了」另外還有像Get Ready With Me系列為他帶來不少死忠粉絲，與老公K本的相處也讓許多人羨慕狂讚「根本是模範夫妻」。

NO.3 處女座媽媽的瑣碎日常

「處女座媽媽的瑣碎日常」被網友大讚，媽媽1打3卻還能夠有如此有質感的生活，影片圍繞在簡單料理、家庭生活、居家收納，加上純白背景色、家電讓畫面更日系更放鬆，全職媽媽的生活也引起許多網友共鳴「影片很貼近我們的生活，還可以順便學習做菜」、「好喜歡日常影片唷，看你煮飯都覺得好療癒」。

NO.2 TheKellyYang

如果愛看生活型YouTuber你的追蹤名單一定有她！畢業於清華大學資訊系統與應用研究所碩士現在在美國攻讀碩士的Kelly Yang，以美妝、開箱內容起家，仙氣十足又聰明的她先前被網友點名是「0複評女神」，看她做菜、吃東西都超療癒，清晰的口條讓人不知不覺看完影片「看完Kelly的假日生活也會跟上腳步安排好自己的生活」、「Kelly一直拍影片和大家分享，每次看都會得到很多動力」。

NO.1 GINA HELLO!

GINA是從美妝開箱出道的YouTuber，長髮大眼的甜美外型，事風格清新、文青，是許多女孩的穿搭指標，繼美妝影片吸引不少死忠粉絲。

GINA推出的weekly food vlog也大受好評，影片中大多沒有帶到GINA的臉，呈現舒服又輕鬆的氛圍，記錄煮飯過程更有許多簡單的菜單讓觀眾參考，網友大讚「看了這系列真的會想認真學做菜」、「每個禮拜最期待的就是Gina的foodvlog了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月09日至2021年11月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『質感生活YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」