美國時間11月15日早上棒壇傳來噩耗，2007年紅襪世界大賽冠軍游擊手魯戈(Julio Lugo)因心臟病發過世，享年45歲，令人痛心的是11月16日他將迎來46歲生日，沒想到人生卻停在這裡了，魯戈是07年紅襪奪冠功臣，世界大賽繳出.385的打擊率，率隊以4：0橫掃落磯。

The Red Sox mourn the loss of former shortstop and 2007 World Series Champion Julio Lugo.



We send our thoughts and love to the Lugo family. pic.twitter.com/CBtKLitXMf — Red Sox (@RedSox) November 15, 2021

此消息傳出後紅襪官方推特發文為魯戈哀悼，並向他的家人們致意，表達對這位隊史重要人物的看重。魯戈於1975年11月16日出生，來自棒球強國多明尼加，在04年大聯盟選秀大會被太空人以第43輪挑走，之後轉戰魔鬼魚(前光芒)，06年則待在道奇一季。

接著球季結束與紅襪簽下一份4年3600萬美元合約，在07年隨隊拿下世界大賽冠軍，當季他的例行賽打擊率僅.237，不過在世界大賽爆發，成為球隊拿下世界大賽冠軍的功臣，08、09年他因傷表現不佳，位置也慘遭取代，09年轉戰紅雀一季。

然後於10、11年陸續短暫待在金鶯和勇士，之後就沒有重返大聯盟，結束11年生涯。在紅襪時期仍是大家對他印象最深的時候，當年球隊有日本投手松坂大輔、列斯特(Jon Lester)、貝奇特(Josh Beckett)等人，打線有歐提茲(David Ortiz)、曼尼(Manny Ramirez)。

07年紅襪可說強大無比，以4連勝拿下世界大賽冠軍，而04年他們也以4戰橫掃紅雀，奪下4年內第2座、成軍107年來第7座冠軍，開啟一段王朝。另外二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)、艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)、瓦瑞泰克(Jason Varitek)、麥克羅(Mike Lowell)都是當時為人所知的當紅球星。