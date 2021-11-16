43歲女星楊皓如曾是娛樂、生活時尚線記者，外型豔麗、言詞犀利大膽，轉戰演藝圈後成為各大談話節目的常客。近日她在節目《我這麼可愛》揭露職場暗黑面，曾被告知自己因惹火吳宗憲，得接受被臨時退通告甚至封殺，還好楊皓如有求證吳宗憲，才知道事情沒那麼單純。

楊皓如表示有次通告安排在早上10點，她稿都re好了，想不到半夜遭節目企劃退通告，她問為什麼那麼突然？對方竟說：「因為你有一次最後一個進棚，憲哥不高興，所以我們以後都要封殺你，因為憲哥已經對你不高興，你這個節目不能來上。」

楊皓如聽了滿頭問號，認為和憲哥又不是只有在這檔節目見面，且不相信他會因為這個原因就封殺她，決定打給吳宗憲問清楚，吳宗憲一聽到此事，忍不住爆粗口：「我他X的，（企劃）拿著雞毛當令箭，講我幹什麼？我不可能會去講這種事情！」

楊皓如無奈地表示，這種感覺真的很討厭，明明是企劃本身不想發自己通告，卻推給不相干的人，主播劉涵竹也心有戚戚焉，透露某次主持活動前被中層主管要求換更漂亮的衣服，拿「上面（主管）會不高興」壓她，但劉涵竹不理會，果然當天遇到高層也沒被說話，反而被誇讚主持功力很棒，劉涵竹忍不住直言：「我覺得中層主管常常喜歡拿上面來講話！」主持人納豆也附和：「真的，滿翻白眼的齁。」