高雄國賓飯店熄燈，將申請危老重建，國賓飯店並與大陸建設、厚生(2107)就高雄市前金區後金段土地共同開發案進行簽約，預定2024年推案。厚生與大陸建設分別向國賓購入開發基地的30％及20％，三家公司再進行合建，厚生就合建部分分回權利價值37％的房地單位。

厚生2006年前成立營建事業部，板橋舊廠「橋峰」案土地面積達1.2萬平方公尺，為與大陸工程合作開發首個指標個案，開發型式部份合建、部份委建，該案於2010年完工；2011～2013年以都更型式開發「謙岳」；2014～2018年合建分成開發信義計劃區「琢白」，2016年3月台中「麗格」開工，去年完工陸續交屋。

這次雙方再次合作，厚生以14.38億元、大陸建設以9.59億元，分別購入30％、20％土地，國賓與厚生就持有土地並與大陸建設合建，厚生就合建部分分回權利價值37％的房地單位。這也是厚生與大陸建設繼「橋峰」、「謙岳」、「琢白」、「麗格」以來，國內第五個營建開發案，若加計危老重容積率初步推估，完成開發後可供銷售量面積約3到4萬坪，提升厚生營建事業業務動能。