知名YouTuber小玉(朱玉宸) 盜用眾多網紅、女星和政治人物的照片，利用AI Deepfake程式製作換臉合成不雅片販售，受害者超過百人，雖然小玉已遭逮捕，這股歪風卻沒有停止，網紅蕾拉又發現有人在網路上散播相似影片，氣得直接發文公審。

蕾拉16日發現IG上又出現自己的謎片截圖，上傳照片的網紅聲稱還握有其他藝人的外流影片，更表示蕾拉的影片是「深夜小驚喜」，試圖吸引眾人目光，只見照片中，蕾拉眼神迷茫，胸部以下都被打碼，氣得本尊截圖發文，直接公開對方帳號。

蕾拉氣得截圖公審。(圖/翻攝自蕾拉IG)

蕾拉在文中嚴正警告：「就像那時刑警說的，抓了一個，還是會有千千萬萬個，希望大家不要以身試法。」希望網友有辨識能力，站出來抵制這種行為。事實上，換臉風波爆發後，不少受害網紅和女性都跳出來發聲，指出這種行為已經是「數位性暴力」。

同樣受害的立委高嘉瑜和黃捷也呼籲，立法院應盡快加強修法並通過，不要再出現受害者，希望能依刑法第十條第八項增訂性隱私影像之定義，並於刑法增訂法規，保障人民性隱私權，更指出事件已經造成新的網路上的傳播的性暴力，也是國安危機。