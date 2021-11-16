大陸《環球時報》16日引述美國官方15日發布《2021年國際留學門戶開放報告》報導，2020至2021學年，美國大學新增國際學生數量比上一學年驟降46％，在讀國際學生人數減少15％；在讀的中國大陸學生人數下降14.8％，但仍然是美國國際學生的最大生源地，為31萬7299人，占在美所有國際留學生人數的35％。

據美媒報導，該報告由美國教育和文化事務局支持，美國國際教育協會負責完成。受新冠疫情影響，美國大學所有主要留學生來源地都出現不同程度的降幅。報告稱，2020至2021學年，有91萬4095名國際學生在美國高校學習，比2019-2020學年下降15％，減少了16萬多人。中國大陸和印度仍然是美國國際留學生的兩大生源地，分別占美所有國際留學生人數的35％和18％。

香港《南華早報》15日報導稱，中國大陸在美留學生人數在2020至2021學年出現近20年來的首次下滑。報告顯示，目前共有約31.73萬中國大陸學生在美大學註冊，比上一學年減少14.8％。按照該報告的統計資料，中國在美留學生人數近年來逐年增長，但增長率大幅降低，趨於停滯。2019至2020學年，在美中國留學生人數達到最高值，為37萬2532人。但新報告沒有說明2020至2021學年中國赴美新生的人數和同比增減比例。

報告還稱，和往年一樣，大多數 (54％) 國際學生在美攻讀科學、技術、工程和數學（STEM）學科。但美國前政府卻設置障礙限制中國學生攻讀這些科目。《南華早報》報導，拜登政府沿用了這些政策。美國國務院負責學術專案的副助理國務卿羅森茨韋克15日辯護稱，美國既歡迎留學生，同時也保護國家利益，受影響的中國留學生「只占很小一部分」。美國喬治城大學今年2月報告估計，該政策每年可能阻止多達 5000 名中國學生攻讀STEM課程。

尤其令美國媒體興奮的是，雖然美高校2020 年秋季新留學生人數驟降，但2021年秋季的粗略數字顯示，美高校的新留學生人數比2020至2021學年增加了 68％。報告稱，這顯示了美國高等教育機構的“復原力”。報告同時稱，當美國各高校爭先恐後從疫情低谷中恢復過來時，他們仍然將招生重點放在印度和中國。