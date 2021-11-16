據新華社報導，中國國家主席習近平16日上午8時46分許，在北京和美國總統拜登舉行視頻會晤。

習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好彼此各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。他願和總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

這是今年初美國總統拜登上台以來，第一次和中國國家主席習近平透過網路視訊會晤，前兩次都是通電話。