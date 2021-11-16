高端不被承認才開放混打？ 蘇貞昌：台灣疫情穩定、病例太少

指揮中心日前宣布，打高端者若有緊急出國需求，可加打2劑AZ、BNT或莫德納等國際認證疫苗，以因應美國等國家要求入境需疫苗接種證明。對此，台北市長柯文哲批指揮中心的說法完全不負責任，呼籲民進黨政府不要讓國產疫苗變成笑話。行政院長蘇貞昌今（16）日受訪時則強調台灣疫情穩定，可供試驗的病例太少，而我們的國產疫苗已得到WHO補助，可到第三國進行第三期實驗，至於疫苗要讓各國接受，也要經過一定程序的了解。

媒體問到，高端是否因不被承認才開放混打？蘇貞昌表示，口罩跟疫苗都是重要的戰略物資，台灣是世界上極少數能自己生產疫苗的國家，但因疫情穩定，可供試驗的病例太少，而我們的國產義苗得到WHO的補助，已經可以到第三國進行第三期實驗，對於整個疫苗要產製，跟要讓各國接受，必須經過程序了解，也會盡量協助國人同胞。

有關清華大學內設置「清華海峽研究院」一事，蘇貞昌說，政府非常尊重學術自由，但中國共產黨的任何組織要在台灣、在大學設立分支機構，都不被容許，國人也不會接受，也要依據法律進行，民主國家也是法治國，都必須依法行事。

此外，台南市長黃偉哲昨傳出身體不適，14日跑行程時，因胸悶到醫院掛急診，經主治醫師建議住院檢查後，15日向市議會請病假。對此，蘇貞昌回覆，黃市長身體微恙好多了，祝他早日康復。