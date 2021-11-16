台股在電子和IC族群受惠國內外元宇宙題材續旺的帶領之下，近一周在新興市場表現亮眼，同時外資籌碼上周淨流入10.8億美元成為吸金之首。而觀察散戶的近期操作，和元宇宙相關的半導體和5G ETF受到青睞，近5個交易日自營商買超前10檔，有7檔是ETF，包括:國泰台灣5G+(00881)、元大高股息(0056)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價30(00894)、元大台灣50(0050)、中信綠能及電動車(00896)等。

中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧表示，台股歷經前3個月份的震盪整理時間，許多績優股跌幅已深，價值投資的浮現同時在元宇宙題材的點燃之下，拉抬電子權值股和IC族群帶領大盤站上近日高點。隨著年底作帳行情和台灣出口亮眼的表現，加上外資資金的流入走向來看，仍然有可期待的行情，建議擇優布局選擇題材和基本面俱佳的族群，如前述的電子權值股、IC設計、半導體和相關供應鏈，或是透過主題ETF都是可行的選擇。

市調研究機構集邦科技（TrendForce）表示，元宇宙將進一步帶動記憶體需求、先進晶圓製程、5G網路通訊、顯示技術等4大科技的需求與發展。而集邦也進一步定義「元宇宙」：透過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務，包括虛擬會議、數位模擬分析、虛擬社群、遊戲娛樂與創作等都成為前期發展的主要應用。透過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務，包括虛擬會議、數位模擬分析、虛擬社群、遊戲娛樂與創作等都成為前期發展的主要應用。