健和興(3003)自結前10月每股稅前盈餘為5.77元，受惠於車用及電工產品需求暢旺，健和興表示，第4季會比去年同期好，公司將努力與第3季業績相近，受到漲多獲利了結賣壓出籠影響，今天早盤股價開高後走低翻黑。

健和興近幾年將產品重心放在車用、5G通訊、綠能/儲能等領域，受惠於電動車興起，且美國總統拜登力推涵蓋再生能源、交通、先進製造等領域基礎建設方案，加上全球力推節能減碳，綠能/儲能商機湧現，讓健和興今年營運從年初旺到年底。

健和興10月合併營收達4.27億元，年增41.15%，再創單月歷史新高，公司自結10月營業淨利為1億226萬元，較去年同月躍升78.52%，稅前盈餘為1億443萬元，較去年同月爆發性成長404.16%，以目前實收資本額15.57億元計算，10月每股稅前盈餘為0.67元，累積前10月合併營收達38.92億元，較去年同期成長44.58%，為歷年同期新高，每股稅前盈餘為5.77元。

健和興表示，公司除是美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，公司充電樁之充電槍產品亦符合歐洲、美國及大陸三地區規格，受惠於歐美及大陸積極建置充電樁，目前車用相關訂單強勁，在智能電網及儲能部分，公司現有應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台等綠能/電工連接器，近期大陸相關儲能及綠能的訂單也很好，兩大產品線可望成為未來營運成長主要動能。