Sisley星燦巴黎聖誕倒數月曆、全能乳液60ml，5900元。（Sisley提供）

法國頂級抗老保養品牌Sisley以「植物美容學」為理念，用植物之間的協同作用，持續追求卓越且高品質的產品，Sisley推出星燦巴黎倒數月曆，延續法國 La Maison Sisley 頂級美膚中心巴黎旗艦店為靈感，以純白的盒身搭配金色星星點綴，在飄著初雪的巴黎街頭，感受繁星璀璨下的優雅 La Maison Sisley，純白盒身彷彿帶大家到下著雪的夢幻巴黎。

La Maison Sisley位在弗里蘭德第五大道距離香榭麗舍大道上只有幾分鐘的步程，由創辦人家族親手設計妝點的Maison Sisley，充滿獨到的藝術品味、細節以及品質的堅持，也完整反映出Sisley品牌所堅持的精神哲學。創辦人家族Isabelle d’Ornano 夫人以及現任全球副總裁 Christine d’Ornano希望創造出獨一無二、散發自我風格與優雅氣息的美麗空間，所有細節包括壁紙圖樣或家具布料都親手挑選。

結合頂級護膚、保養、彩妝、香水四大面向，更能看到許多藝術家Marika Carniti Bollea、India Mahdavi 、波蘭雕刻大師Bronislaw Krzysztof創作融入空間，顯見多納諾家族對藝術不凡的品味，讓Maison Sisley不僅與眾不同，更顯露創辦人對品牌的用心。

從12月1日開始到平安夜，完整的24天，彷彿天天拆禮物、天天都驚喜，感受經典多樣Sisley明星商品，天天感受Sisley最頂級的保養呵護。