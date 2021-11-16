歐洲多國再度實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施下，英國首相強生今天警告英國人引以為鑑，敦促40到49歲的成人施打追加劑，嚴防冬季新一波疫情。

法新社報導，英國科學家同意擴大國內疫苗接種計畫，開放所有40到49歲的健康成人在接種完第2劑的6個月後施打第3劑。

強生（Boris Johnson）說，英吉利海峽彼岸「烏雲再起」，「新一波COVID-19疫情」已從東歐、中歐蔓延至最鄰近英國的幾個國家。

他在唐寧街首相官邸召開記者會說：「新的疫情將衝擊我們國界，我們不知道將造成什麼程度的影響，但從過去經驗來看，我們承受不起自滿招致的後果。」

他說：「最近幾天，英國確診病例確實在上升，因此我們必須保持警戒。」

強生政府因應疫情的做法一直飽受抨擊。自去年初起，英國已累計約14萬3000人染疫病故。

最近幾週，英國的單日確診病例攀升到逾5萬例後，逐漸穩定下來。但感染率還是居高不下。醫界警告，治療季節性呼吸道感染的各醫療診所將無法應付額外的COVID-19患者。

去年，強生就遲遲不願祭出防疫措施來遏止攀升的病例，最後仍舊不得不出手，影響耶誕假期的家人團聚。

強生說，他沒有排除任何選項，但英國國內的COVID-19盛行率數據顯示，沒有跡象顯示今年需要再度實施去年的措施。

但他說，接種第3劑是讓社會維持開放的重要一部分。

英國已讓約1260萬人接種第3劑，大多是年長人士。

他說：「接種率較低的國家，感染攀升幅度往往較大，因此被迫採取更嚴厲的防疫措施，而接種率較高的國家，目前的防疫表現較好。」

強生說：「這再度顯示，如果想要控制住英國疫情，如果想避免日常生活受到新的防疫措施限制，符合資格的民眾必須盡快接種疫苗。」

英國的追加劑接種計畫先前僅開放給50歲以上及臨床上脆弱的民眾。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation）也批准讓16到17歲民眾接種第2劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國BioNTech生技公司合力研發的COVID-19疫苗。

英國先前只開放16到17歲年齡群民眾接種一劑疫苗，以等待更多關於18歲以下的接種安全性數據出爐。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會主席林偉勝（Wei Shen Lim，譯音）在聲明中說，新建議擴大追加劑施打對象的年齡層，「將有助於讓保護力延續到2022年」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101116