寒夜見婦人衣衫單薄 暖心超商店員這舉動故事超展開

76歲的莊姓婦人日前凌晨1時獨自背著後背包走進超商內，近日氣溫驟降，超商店員見她衣衫單薄，感覺有異熱心報警求助。莊姓婦人向員警表示自己住在花蓮，來台中訪友，卻不知道朋友家該怎麼走，只好坐在超商休息。經員警耐心安撫，仔細查詢她的身分，赫然發現其原來就住在前方不到100公尺處，員警護送她安全返家後，她也頻頻表示：「就拍謝欸！」

台中市警察局第三分局東區分駐所警員尤建翔、廖俊凱日前凌晨1時30分許巡邏時，獲報東區東英路的超商內疑似有名迷失老婦逗留，員警趕赴現場，只見有位婦人獨自帶著後背包坐在超商休息區，桌上還放著些許換洗衣物。

這名76歲的莊姓婦人向警方表示，自己家住花蓮，今天到臺中找朋友敘舊，印象中朋友就住在這附近，卻怎樣都找不到朋友家在哪裡，一時之間也忘記朋友叫什麼名字。員警和莊婦閒聊時察覺她疑有失智情形，幸好仍記得相關基本資料，讓警方能夠順利確認她的身分。員警原擔心莊姓婦人遠從花蓮來，該如何解決深夜住宿問題，沒想到莊婦就住在距離超商不到100公尺處，聽到員警要帶她返家，驚訝地說：「你們怎麼知道我住在哪？你們怎麼這麼厲害！」

比起回不了家，莊姓婦人更擔心偷溜出來會被兒子罵，拜託員警保密，別說在超商遇到她，讓警方也不禁莞爾。莊姓婦人坦言自己一時不知道該走哪一條巷子，員警送她回到家門口更一度認不出自己的家，莊婦頻頻說：「就拍謝欸！」感謝員警送她回家。

警方貼心提醒若家中長輩若有失智情形或容易走失，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上相關物品標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫上家屬，協助心愛的家人儘早返家。