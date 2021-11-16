路透16日報導，中國電信美洲子公司當地時間15日向美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提出聲請，希望其阻止美國聯邦傳播委員會（FCC）關於撤銷該公司在美國業務授權的決定。

報導稱，這家中國電信公司當天向美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院表示，該公司必須在12月4日之前告知客戶關於該決定的情況。

10月26日，美國聯邦傳播委員會以「國家安全」考慮為由，投票決定吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照，中方對此堅決反對。

據了解，214牌照是指根據美國《通信法》（1934年版及1996年修訂版）第214條規定，取得FCC頒發的國際電信業務授權。中國電信美國公司於2001年6月13日向美國聯邦傳播委員會申請214牌照，同年7月6日獲得批准。

大陸工業和資訊化部本月3日對此發表聲明說，中國電信美洲子公司已在美運營近20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內客戶提供優質的服務。此次美方在未列出中方企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

大陸《環球時報》報導，聲明還表示，近年來，美方不斷以國家安全為由，罔顧事實，頻繁制裁中國企業。這是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。中方敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。