大甲出現「棒球隊」 4惡煞持球棒狂砸白賓士 網驚：又是台中

瑪莎拉蒂3惡煞歐人事件曝光後，近日接連爆發球棒砸人車事件，網傳「全民瘋球棒？」本月6日就發現1起4名惡煞拿球棒砸車，車窗全被砸碎事件，影片瘋傳後有網友截圖，發現其中1名惡煞的身影相當吸睛，只見惡煞邊砸車邊錄影，身穿緊身上衣還露出鮮紅色內褲，而凹背撅臀的模樣更被笑說「在跳舞孃？旋轉跳躍我閉著眼」。

瑪莎拉蒂3惡煞持球棒毆打男大生引發關注，近期爆出不少球棒砸車事件，造成討論「全民瘋球棒？」本月6日就發生1起台中大甲區4名男子持球棒砸白色賓士車事件，4人揮擊車窗導致全碎，還有人爬到車頂朝天窗狂砸，影片在網路上瘋傳，網友說「這個棒子是雙11有在特價是不是」、「解封後棒球隊都出來了」。

4名惡煞拿球棒砸車影片瘋傳，發現其中1名惡煞的身影相當吸睛，只見惡煞邊砸車邊錄影，身穿緊身上衣還露出鮮紅色內褲。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

還有名網友將影片的截圖上傳到臉書「爆廢公社公開版」，發現其中1名砸車男子身影相當「吸睛」，該男子穿著緊身白色T恤、低腰牛仔褲讓鮮紅色內褲曝光，拿球棒砸車的同時還持手機錄影，右手舉起揮棒時還意外露出小腹、微撅屁股，奇特的身影意外在網路上引發討論。

不少網友笑說男子很像在跳《舞孃》，「旋轉、跳躍、我閉著眼」、「旋轉跳躍他閉著眼」、「愛的魔力轉圈圈」、「旋轉跳躍，我扭屁股」、「愛情ㄟ恰恰」，也有人說「原來黑道也是很遵守性別平等」、「你很壞，人家很認真砸車，你給他定格，變得很妖嬌」。