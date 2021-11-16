歐洲股市周一收盤再創歷史新高。歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)的發言立場，扭轉了市場對收緊貨幣政策的押注，另外礦業股的下跌則抑制了漲幅。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.68點或0.35%，為488.43點。德國股市也上漲0.34%，來到16148.6點，法國CAC 40指數上漲0.53%，收7128.6點，兩者連同歐股皆創下歷史新高。

ECB行長拉加德表示，當前通膨上漲的時間將比一般預期的要長，但明年將消退，因此在物價成長自行放緩之前，採取政策行動將會傷害到經濟。

IG資深市場分析師Joshua Mahony表示，拉加德的言論突顯出，在面對通膨壓力下，歐洲央行持續採取的鴿派態度，首次的升息仍預定在2023年。

空中巴士上漲，推進法股創下歷史新高。空巴從Indigo夥伴投資的航空公司獲得255架A321neo客機訂單，總價值數十億美元。

基本資源股跌1.1%。中國在COP26峰會上承諾，將「逐步淘汰」煤炭，致使金屬價格大跌。

奧地利在周日成為首個重新恢復管制措施的歐洲國家，在感染率創新高之下，政府將數百萬個未接種疫苗的民眾列入社交管制。

在歐洲各地新冠病例不斷增多之下，人們進一步擔憂，在聖誕假期一結束之後，政府可能會立即採取管制措施。

荷蘭皇家殼牌(Shell)漲2.1%。該公司表示，將簡化業務，將總部從荷蘭遷往英國。

西班牙銀行BBVA大跌4.3%，拖累西班牙IBEX指數表現。該銀行要以22.5億歐元價格收購土耳其擔保銀行的剩餘股份。

飛利浦大跌10.6%。該公司宣布，正與美國監管單位就公司一裝置的調查進行談判。