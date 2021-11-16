衛福部長陳時中脫口罩唱歌影片引發爭議，未料一名長髮女子遭立委質疑是飯局妹，又掀起另一波風波，對此，被網友封為「女戰神主播」的張雅琴，日前在臉書曬出自己小六時的照片，並寫道：「我喜歡留長頭髮～so？」疑似藉此做出反擊。

張雅琴日前在臉書曬出剛游完泳的照片，只見她留著一頭長髮，並戴著帽子、墨鏡及口罩，似乎不想讓旁人認出，接著曬出小六時的照片，只見她當時留著一頭及腰的長髮照，鄰家少女的模樣看起來相當清新，並寫道：「游完泳了，喜歡自己的長頭髮～左邊是小學六年級的雅琴妹！我喜歡留長頭髮，喜歡游泳唱歌，喜歡跳舞～so」，更強調「我也是長髮一族，90歲也如此」。

張雅琴雖沒有明說所指何事，但從字句中關鍵字判斷，被認為是對「長髮就是飯局妹」一事做出反擊，網友也紛紛留言：「雅琴從小就是美人，直到現在還是個美人，妳是個仗義的女神，加油」、「我很喜歡雅琴姐報的新聞，敢說敢做很實在」、「看你播報新聞是我每天最快樂的一件事」、「就愛您的自然表現，不做作！狂」、「像長髮公主」。

向來有話直說的張雅琴，上個月播報一家16人受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞，最後由空勤直升機分2批才將全數人救出，搜救費用近73萬，而且由全民買單，這讓她直接在播報此新聞時砲轟「我不願意付這個錢」。