警方逮捕以許姓主嫌為首的賭博犯罪集團，當場查扣4部贓車。（張妍溱攝）

台中市瑪莎拉蒂「海神」惡煞案3嫌遭收押，台中警向上追查3嫌相關背景，15日宣布破獲張嫌參與投資的「2580國際娛樂城」博弈集團，逮捕許姓首腦等5名嫌犯。據了解，許姓首腦只有國中肄業，但行銷和賺錢手腕了得，讓「百桂食品」少東張男看了相當羨慕，立即加入當股東兼幹部，學習各種「賺快錢」手段，將來打算自立門戶。

警方調查，29歲許姓男子及其31歲許姓妻子經營博弈網站逾2年，2人及陳、曾、顏姓幹部都被逮，查扣2輛賓士、1輛保時捷、1輛豐田Alphard等名貴轎跑車。這批車輛及引發整起事件的瑪莎拉蒂，車牌均為「2580」，據悉源自許男原從事石材工程生意，其小貨車車牌數字「2580」，視其為「起家車」吉祥數字。

「百桂食品」少東張男為何加入該集團，據《三立新聞網》報導，有知情人士透露，雖然許姓金主只有國中肄業，但行銷和賺錢手腕非常了得，讓張男十分羨慕，加入該集團除了賺快錢，還可學習各種經營手法，為將來自己「當老闆」做準備。