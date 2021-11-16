台中市西屯區日前發生一名宋姓男大學生駕車不慎與他人車輛擦撞，遭瑪莎三煞暴打到送進加護病房，幸而病情穩定逐漸康復，市長盧秀燕16日主持市政會議強調，「台中治安不容挑戰和破壞」，市警局速啟除暴專案瞄準不法之徒，三嫌逮捕到案，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，全面破獲背後犯罪集團，「嚴查重辦除惡務盡」。

男大生受重傷引發各界關切，三惡徒行徑遭社會撻伐，盧秀燕10、14日赴台中榮民總醫院探視為男大生加油打氣。

「宋同學已經醒了」，對於各界關心宋同學狀況，盧秀燕今日市政會議分享好消息，昨日已經轉到普通病房，持續醫治康復中，上周日她第二度到台中榮總探視，並告訴宋同學，壞人都抓到了，請他安心休養，也告訴他社會上很多民眾都很關心，為他祈禱、為他集氣、為他加油，也感謝台中榮總醫護團隊全力醫療。

盧秀燕強調，強力打擊犯罪，保護市民、維護台中安全不妥協，台中好不容易改善的治安，絕對不容挑戰和破壞，「海神三惡煞」事件一發生，台中市警局立刻展開「除暴安民專案」，11日起至今執行第5天，將逞凶三名惡少逮捕到案，還把他們靠勢背後犯罪集團全面破獲，甚至遠到台南及高雄的據點，台中市警察也都把他們一一抓到，至今逮補19名犯嫌。

盧秀燕強調，市府與台中市警局在此宣示，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。

市府將持續執行「除暴安民專案」，一方面讓之前在台中逞兇犯案的壞人繩之以法、付出代價，也嚴重警告企圖滋事的人，不要心存僥倖破壞治安。

市府警察局表示，警察局擴大執行除暴安民專案，統計至昨日，計出動警力2399人次，查獲院檢發佈各類未到案（通緝犯）63名、毒品案32件38人、詐欺及電信詐欺simbox機房案6案7人、公共危險(酒駕)68件68人、賭博及賭博機房3件9人、竊盜案3件4人、失聯移工4人、其他刑案1件1人，以及治平案件1件5人、手槍2支、子彈68發。

警察局強調，將持續執法，只要敢在台中犯案，一定追究到底、依法嚴辦！