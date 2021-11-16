曠職1天扣薪近1萬！一名劉姓女子在高雄市的連鎖檳榔攤工作，月領2萬4千多元，日前因為雲林老家有事向老闆請假一天，但老闆不准假，不得已只好當天曠職，誰知薪水發下來，曠職一天竟然被扣了9900元，將近1萬元，讓她覺得太扯，決定爆料並向勞工局申訴。

據《東森新聞》報導，在高雄檳榔攤工作的劉姓女子表示，日前因為雲林老家發生事情必須回家處理，所以向老闆請假一天，但老闆一直不准假，她只好當天曠職，結果下個月收到薪資單時，薪水整整被扣了9900元，理由是「日薪扣900元」以及「曠職加遲到扣9000元」，讓她傻眼不能接受。

劉姓女子表示，她一個月才領2萬4千多，日薪900元，才曠職一天就被扣9900元實在是太誇張且不合哩，而且她根本沒去上班，怎麼會遲到。更指出檳榔攤的扣薪制度非常有問題，平時遲到一分鐘就被扣3000元，報表忘記填姓名扣100元，用葉量、檳榔消耗數量或進貨寫錯也都會被扣錢，「像你這樣扣，我薪水都給你就好了」。

對此，業者強調這些員工守則上都有明確寫清楚，而高雄勞工局則回應，員工守則只要不符合法令規範就是違法，若查證屬實，將依規定處以2萬到100萬元罰款。