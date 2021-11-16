中新網用戶端16日報導，近日，河南、黑龍江、吉林、遼寧、福建等省分多所大學院校發布通知，根據疫情防控形勢，結合師生意願和需求，調整寒假放假時間。受到散發疫情影響，多地大學也宣布，寒假放假時間提前。不少大學放假時間提前5-14天，更有部分大學12月下旬就開始放假。

以河南為例，目前已有河南大學、河南農業大學、周口師範學院等20餘所大學明確提前放假，多數學校的寒假開始時間較之前安排提前了5天至14天，鄭州黃河護理職業學院更是直接將放假時前提前至12月20號。

此外，山東、山西、湖北、福建等省分的部分大學也將放假時間提前一周左右。

而對於大學寒假是否要提前的問題，在13日的大陸國務院聯防聯控機制發布會上，教育部防控辦主任、體育衛生與藝術教育司司長王登峰表示，大學是否提前放寒假，第一要看疫情形勢發展，第二要根據屬地對施疫情防控措的各方面要求。

王登峰強調，要根據各地各校實際情況，鼓勵所有大學在屬地管理的前提下，按照屬地相關要求，再結合校園防控的要求以及課程進展情況、學習安排情況，由各地各校統一進行自主決定。

大學是否提前放寒假之所以引起輿論關注，其重要原因之一是因為在本輪疫情中，部分大學受到疫情波及。自11月4日遼寧省大連莊河市新冠肺炎疫情發生以來，莊河大學城已有60多名學生確診。

該大學城現有東西兩個校區，共有學生1萬4662人，兩個校區共有教職員工984人。4日起，大學城與莊河市主城區同步啟動封控措施，大學城教學活動暫停，學生在宿舍內封閉管理。

11月7日出現核酸檢測陽性病例後，大學城東西兩校區同步實施全面封控。目前，確診病例均已轉入大連市公共衛生臨床中心隔離治療。

據媒體報導，大連本輪疫情首例確診病例來自莊河市首站定點冷庫。隨後，食品公司的員工確診，緊接著食堂餐廳出現大學生確診者 。

14日，大連市衛健委副主任趙連介紹，本次疫情病毒載量高，傳播速度快，代際時間短，病情隱匿，不易發現，早期出現了較多的無症狀感染者，呈現單位聚集性、家庭聚集性和學校聚集性等特點。

而這並非大學首次出現確診病例。今年6月，廣東省東莞市新華學院就曾出現過大學生確診的情況，隨後該校實施封閉管理。

近期，本土聚集性疫情時有發生，疊加冬季因素影響，對學校的疫情防控工作提出了不小的挑戰。

11月5日，大陸教育部召開大陸全國教育系統疫情防控暨新時代學校衛生與健康教育工作視頻調度會議。會上強調，針對學校的疫情防控，應著力做好三個「嚴防」，一是嚴防疫情輸入校園；二是嚴防校內發生聚集性疫情；三是一旦出現校園疫情風險，要嚴防向社會關聯。

此外，11月13日的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，王登峰指出，從最近幾次校園出現疫情的情況來看，幾乎全部都是學生在跟他們共同居住人的接觸過程中受到影響而帶到校園裡的。