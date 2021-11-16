12月18日四大公投案投票，朝野近日全台宣講大拚場，傳民進黨內部原主張冷處理，但因陳柏惟罷免案通過，加上2018年慘敗等經驗影響，轉為熱戰，當成大選在打。

民進黨14日舉行全國黨代表大會定調，先團結擋下四大公投，據《鏡週刊》今（16）日報導，民進黨似乎有不能輸的壓力，無論動員或宣傳，都比照大選規格。一名黨政人士透露，民進黨這幾年體悟到，政治難題都不可能靠閃躲解決，且自認兩波疫情都守住了，「公投再難打，也沒病毒難打吧！」因此在全代會後回到正面迎戰的基調。同時記取2018年慘敗經驗，一名中常委表示，當時天真以為壓低投票率就可過關，沒想到輸到險些崩盤。

另一名南部立委則向該周刊透露，因罷免、公投門檻下修，且從2018公投及幾次的罷免案經驗來看，還是要熱戰，一旦有捍衛聲音出來，中間選民就不會受到「一面倒」的影響。

此外，該報導也指出，民進黨內評估，經過密集的說明會，綠營傳統三成多的基本盤已經熱起來，但綠營基本盤本就南大於北，而公投卻因議題有南冷北熱的情況。一名綠營縣市首長則說，三接、核四廠都在北部，顯然北部民眾對議題較有感，南部則較接近政黨動員；另一名中常委指出，民進黨支持者自主性強，約一成會有自己想法，未必會按照「四個不同意」指令投票，因此要說明、動員並進。