外食餐飲市場回溫，台北誠品行旅宣布，館內一樓的無國界料理餐廳「The Chapter Cafe」即日起推出「饗家拾光」冬季限定新菜，主廚呂芳坤經典重現台灣早期溫潤地道的料理，推薦菜餚包括「白鯧魚芋頭米粉」、「魷魚螺肉蒜湯」及「梅菜扣肉炒飯」等，為滿足饕客多元的味覺需求，新菜單亦提供如「米蘭式紐西蘭帶骨小牛肋排」與「手工墨魚麵l蒜香澎湖烏賊」等跨界美味，單點菜色每道200元起，無國界旅人套餐每套990元起。

在台菜飲食脈絡中佔有經典代表地位的「白鯧魚芋頭米粉」，帶有「運勢昌盛」的美好意涵，為早期味美豐盛的宴席菜之一，亦是生活寬裕的士紳階級款待賓客的極致料理。主廚將本地現流小鯧魚採精細手工去骨及挑刺後，取用菲力部位淋入蒜頭油醃製一天，再裹上一層薄粉快速下鍋炸至表面酥香，湯頭則使用大量高麗菜熬製為蔬菜高湯，加入先炸至上色的高雄甲仙芋頭、紅蘿蔔、高麗菜及蛋酥等多種食材提煉豐厚口感與海陸香氣，整體滋味清爽不油膩，沾浸鮮甜爽潤湯頭精華的濕式米粉，多了一份綿密的芋頭糯香，並與香濃軟嫩的魚肉完美交融，滿口盡是鮮香甘美，共譜台灣獨有的人情樣貌。

見證台灣劃時代酒家時光的「魷魚螺肉蒜湯」，在早期講究排場與禮數的宴飲文化中盛極一時，此道菜顧名思義即以魷魚、螺肉、蒜苗為主角，其中的乾魷魚在當時沒有冰箱的年代，為家家戶戶必備的海味聖品，而飄洋過海的日本螺肉罐頭更是昔日庶民頂級享受的表徵。暖呼呼的湯底以排骨悉心熬製三小時，再加入阿根廷乾魷魚、日本罐頭螺肉及罐內湯汁，隨著小火慢燉奔騰的熱氣，鹹甜味甘的螺肉不斷散發厚實的海潮鮮味，與螺汁湯頭迸發超凡的甘甜層次，搭佐爽脆的時令蒜苗及新鮮竹筍，冬日裡來上一碗寒氣全消，在舌尖奏著愉悅的那卡西。

「梅菜扣肉炒飯」靈感來自從前農業社會的飲食智慧，在生活條件不富裕的時代，和著滷汁與肉末拌炒的米飯，即是全家人美好滿足的一餐，主廚運用年夜飯桌上常見的客家料理-梅菜扣肉，重新賦予其華美甘味。選用肥瘦相間的在地溫體豬五花肉與北埔梅干菜慢火燉煮，緩緩釋出的油脂滋潤了日曬過的梅干菜，而梅干菜的鹹香風韻也沁入肉中，取其鮮美回甘的滷汁，搭配台梗九號米以大火拌炒出爽朗分明的鑊氣，上層再鋪襯腴嫩香滑的三層扣肉，讓日常滋味深烙上舊時光的人文軌跡與陽光氣味。