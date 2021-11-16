廣達(2382)11月股價出現強攻，突破月線反壓，5日和10日均線向上抬頭。公司日前公布3Q獲利，稅後EPS 2.43元，優於預期。雖然3Q受到缺料、物流影響筆電及伺服器產品出貨，營收低於預期，3Q筆電出貨量1740萬台，季減8.4%，年減4.9%，但毛利率受惠產品組合及高產能利用率，提升至6.76%，大幅優於預期。此外，業外利益貢獻19.2億元，主要來自匯兌利益及處分設備利益。

展望4Q，公司估NB出貨量季增10%，來自美系客戶高單價新款筆電及其他客戶仍維持強勁需求，Chromebook出貨占比已降至20%。法人估4Q廣達NB出貨量1910萬台，且高單價筆電占比提高，預估4Q NB產品營收季增約24%。至於在大型資料中心雲端伺服器方面，在AI Training伺服器需求，公司估維持全年成長雙位數的展望。

廣達目前主要組裝產品包括筆電、伺服器、桌機、智慧音箱等，生產基地包括大陸/上海、江蘇、重慶、台灣/林口、美國/田納西州、美國/加州、德國及泰國等，3Q產品別營收占比NB 約50%、Non-NB 50%，國內競爭對手則有：仁寶(2324)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、和碩(4938)及鴻海(2317)等。