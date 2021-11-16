美國時間15日，日本馬自達汽車北美部門表示，今後將陸續推出3款全新休旅車，由CX-50車款先打頭陣下，預計在2025年左右，美國新車銷售量可望再提升約三分之一。

在發布這輛中型新休旅CX-50後，馬自達希望2021年美國能賣出33萬輛，高於2020年的28萬輛左右。截至2021年10月，馬自達在美國業績成長3成，已賣掉近29.3萬輛。

至於另外兩款較大型的CX-50車款，據悉最晚將於2023年與美國車迷見面。馬自達美國分公司表示，自家產品CX-50、CX-70與CX-90在路上跑得愈來愈多，新休旅對業績貢獻度可望在2025年左右發酵，到時年銷售量希望能增至45萬輛。

2022年元月，馬自達計劃在美國的阿拉巴馬州車廠，與大股東日本豐田汽車一齊推出CX-50。擁有馬自達5%股權的豐田，已在這座23億美元的車廠生產Corolla Cross新休旅，年產能設定在30萬輛。

馬自達美國部門認為，車用晶片短缺、原物料成本上漲，以及全球塞港等諸多供應鏈不順的問題，真是一波未平一波又起。但是，不會影響自己新車發布，預定2022年元月開始，CX-50的產線就會動起來。

據悉，馬自達的阿拉巴馬州車廠，就是專門為了製造電動車而建的，目前除了CX-50會出油電混合動力版以外，馬自達也曾表示，計劃到2025年時能推出13款電動車，其中5款是油電混合、5款插電式油電，以及3款純電。