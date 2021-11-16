政府積極發展綠色能源，但卻有不少「綠電蟑螂」從中作梗，影響推動成效。近來傳出台南市議長郭信良也介入綠電工程從中獲利，郭信良決定不再沈默直球對決，16日發表「共同揪出綠電蟑螂、要求檢調介入調查」聲明，除公開向市民大眾徵求事證，如有任何冒用他名義向綠電廠商勒索的相關資料，請立即提供，以利他向警方報案，揪出幕後黑手及集團外，也請檢調單位介入調查，避免有業者繼續受害。

郭信良指出，近來地方上很多耳語傳言，誣衊他靠著議長的身分與權勢介入綠電工程，從中獲利，這不僅是對他個人及服務團隊的一大打擊，也有可能廠商會因此受到欺瞞，甚至被詐取財物，實在是非常可惡的行為。

「人在做，天在看」，郭信良氣憤地說，原本以為清者自清，但今天不得不以直球對決的方式處理，這是因為這個幕後黑手及集團太過猖狂，擔心真的會有廠商無辜受騙，他一定要抓出這些散布謠言的人，也請大家幫忙踴躍提供事證，不管是聽到流言的民眾，或是曾經遭受不當勒索的業者，如有任何資料都請送交「議會打擊綠電蟑螂小組」，或是透過「議會檢舉專線（06）390-3590」，他會盡快將所有資料整理直接向警方報案，證明自己的清白，也請檢調單位介入調查，共同揪出冒名詐取利益的集團，避免有廠商繼續受害。