MLB年度獎項來到最刺激階段，今天稍早公佈了年度新人王獎，美聯毫無懸念由「元老級」新人光芒阿羅薩雷納(Randy Arozarena)奪下，國聯則是由紅人二壘手印迪亞(Jonathan India)拿走，而26歲古巴悍將阿羅薩雷納也等這個獎很久了，因他從2019年8月就升上大聯盟。
19年他僅上到大聯盟3場就回小聯盟，雖然9月因擴編再回歸，但符合大聯盟登錄未超過45天資格(不包含擴編)，當年他總計出賽19場，去年也才出賽23場，而且合計84打數，同樣符合生涯130打數以內規定，繼續保有爭奪新人王資格。
而本季阿羅薩雷納完整出賽141場，有20支全壘打、69分打點、20次盜壘，打擊率.274，擊敗同隊的超級新秀法蘭柯(Wander Franco)，而他的全壘打、打點雙20，是過去10年大聯盟第3位達成的菜鳥，其餘2人是卓奧特(Mike Trout)和貝寧坦迪(Andrew Benintendi)。
另外阿羅薩雷納還達成一項空前紀錄，除了成為光芒隊史第4位新人王，也成為史上首位生涯先奪季後賽MVP再拿下新人王球員，他在去年奪下美聯冠軍戰最有價值球員，早已是聯盟人人畏懼的強打者，怪不得能在30位投票記者中，取得22張第1名選票。
國聯的紅人二壘手印迪亞本季532打數有143支安打、21支全壘打、69分打點，另外有12次盜壘成功，打擊率也是很不錯的.269，攻擊指數.835，他今年才24歲，於2015年就被釀酒人看上，不過隨後返回佛羅里達大學效力，而今年季前春訓表現出色，得以進入開季名單。
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