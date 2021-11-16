買米回家到底該怎麼保存？營養師李婉萍在影片中分享，她的媽媽買米回家後，就直接倒入米缸裡面常溫保存，因此放久了常常會有米蟲，雖然還是可以吃，但味道確實會比較差，因此她建議買米最好放冰箱裡面冷藏保存，就不怕長蟲。另外，想買到新鮮好吃的米則可以參考包裝，除了選擇真空包裝會比較新鮮外，也可參考包裝上標註的期別。

營養師李婉萍近日在YouTube影片上提到，記得小時候媽媽買米回家後，都會將米倒入放在室溫下的米桶內儲存，有一次她打開米桶竟有一堆米蟲從裡面飛出來，讓她當場嚇歪尖叫，不過，媽媽卻見怪不怪地說「沒事！沒事！這個米還是可以吃」。而那個米煮熟後的確能吃，但是味道比較不好。

李婉萍表示，買回來的米應該要放在冰箱冷藏才能夠保鮮，才會比較好吃，所以米不是放在室溫下，另外在選購米的時候，建議大家可以買真空包裝的米。

李婉萍也在另一則影片中提到，買米的時候外包裝上有製造日期與有效日期，製造日期表示碾米的那一天，但因為米是放在倉庫中保存，因此許多人不知道該如何判斷米放了多久，但其實想判斷新米和舊米，可以參考包裝上寫的「期別」。

李婉萍解釋，台灣種植稻米一年大約會收成2次，可以分為第一期別（5月至7月）與第二期別（10月至12月），購買米的時候可以參考包裝上的期別，購買日期與期別越近就表示米越新鮮。