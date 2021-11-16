高雄好市多大順店近日貼出一張公告表示，將於下個月起實施機車停車收費，以每小時50元計算，當日消費滿500元，可折抵3小時，但卻讓兩派消費者炸鍋，一部分人認為根本是變相低消，非常不合理；另一派人則說，購物要滿500元很簡單，並支持全台分店都實施停車收費制。

原PO昨（15）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，「大順店在12月20日起，要實施機車收費新制了」。根據他分享的照片來看，好市多表示為了要提升會員購物品質，賣場機車停車將於12月20日起，實施購物消費折抵機車停車費，以每小時50元為單位，當日消費滿500元，即可折抵3小時，若停車超過3小時依每30分鐘25元收費。

好市多大順店貼出停車場最新公告。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

新制度曝光，引發兩派網友開戰，不少人反彈留言，「這是變相低消啊！合理嗎？」、「剪卡了啦！會費白繳」「我只是想進去買個牛奶，也才299元」、「機車門檻500元真的太高，300元還差不多」、「機車到底在跟人家收什麼停車費」、「機車跟汽車一樣要有低消，太不合理了」、「都收會費了，還要另收停車費，剪卡了啦」、「有時候只是想進去吃個東西，要低消500元好貴」。

不過也有許多人贊成機車停車收費，「支持收費」、「早該收費了啦」、「好市多消費500元很簡單啊」、「大順店根本是附近住家的免費停車場啊！支持收費啦」、「對附近住戶來說太貴了」、「早就該收！支持全台分店都要收費」。