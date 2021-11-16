備受全球關注的「拜習會」正式登場。美國總統拜登和中國國家主席習近平在北京時間周二上午以正面、親切的談話展開了這場線上高峰會。
拜登表示，他希望未來有機會與習近平面對面會談，並期待這次能進行一次開誠佈公的對話。拜登表示，兩國領導人的責任在於闡明其分歧之處，以及他們應如何共同努力實現氣候目標。
習近平則表示，能親自會面會更好，並呼籲雙方加強溝通。
此次的線上峰會是繼拜登於今年1月上任以來，兩國領袖間最密切的一次對話。
以開打貿易戰和關稅戰作為開頭，兩國之間的緊張局勢在美國前總統川普任內急速升高。
不過拜登政府高層在這場峰會之前曾透露，這次的領袖對話可能不會納入關稅議題。他並表示，這次會議旨在處理美國如何應對與中國的競爭，並不會追求達成特定的目標或結果，「這次高層會議的重要性，在於如何確保雙方的競爭不會演變成衝突」。此外，台灣問題也料將成為此次「拜習會」的重要議題。
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