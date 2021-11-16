新北市動保處9日接獲民眾通報，鶯歌某社區張貼公告表示，社區流浪貓影響住戶生活品質不堪其擾，以每隻1000元懸賞捕捉流浪貓並要放生20公里外，動保處獲報後與社區溝通，協助流浪動物TNVR政策，社區內設置誘捕籠將貓咪帶回結紮後回置，管控社區流浪動物數量。

動保處說明，TNVR政策包括流浪動物捕捉（T）、絕育（N）、打狂犬病疫苗（V）、回置（R）四個步驟，誘捕到流浪犬貓後，交由動保處獸醫施行絕育，並在施打狂犬病疫苗後將牠們回置原處。

因動物有地盤性，把區域流浪犬貓捕捉，附近其他犬貓會進入該區，這些犬貓並未絕育，會在進入後繁殖，反而增加社區內犬貓問題。所以回置絕育後犬貓，可以防止外來動物不再進入社區，也才能有效管控社區內流浪動物數量。

動保處表示，鶯歌某社區因住戶陳情流浪貓出沒，排泄物造成環境髒亂及車輛遭流浪貓刮傷，住戶憤而要求管委會在社區張貼公告，要求捉拿貓並提供1隻1000元捕捉懸賞，捕捉到後須拍下貓咪照片，並要求捕捉後要放生到社區20公里以外地方，動保處隨即與管委會溝通說明目前TNVR政策，管委會已撤下公告，並願意配合將流浪動物絕育後回置。