12年前來到台灣的荔枝椿象，除危害荔枝及龍眼果樹外，也常見於作為行道樹或公園綠地用樹的台灣欒樹，以及偶爾出現在公園的無患子等兩種喬木。台灣欒樹及無患子為冬天會落葉的喬木，此時樹上的荔枝椿象逐漸不見蹤影，蹤跡隱藏何處令人好奇。農委會林業試驗調查發現，荔枝椿象會聚集到龍眼樹過冬，雖然荔枝椿象越冬蟲不太活動也不易被察覺，但遇到驚擾碰觸仍會噴出臭液，不建議此時手動移除成蟲。

林試所表示，荔枝椿象的成蟲會在龍眼、荔枝、台灣欒樹及無患子等4種無患子科的植物上移動，逐水草而居。荔枝椿象成蟲壽命長、可達300天，會在嫩枝上吸食汁液或交配，交配後的雌蟲會在葉背或枝條上產卵，每次產14粒綠色像碧玉一樣的蟲卵，堆疊或排成一列，孵化後若蟲也在同一類寄主植物上取食，身體逐漸長大、脫皮後進入下一個齡期，歷經約3個月、總共脫皮5次才羽化變成蟲，此時大約是夏季7月，即將進入秋季。

進入秋季後，台灣欒樹閃耀的黃花紛紛綻開，無患子的葉子也開始漸漸變黃，原本位於其上的荔枝椿象則逐漸不見蹤影。荔枝椿象成蟲於冬天時會紛紛飛離原本的寄主植物，那是飛到哪裡躲起來了? 經林試所調查，冬天在有些龍眼樹上，可以找到聚集的荔枝椿象，甚至一棵龍眼樹可以躲藏超過千隻的荔枝椿象成蟲、一片龍眼葉子背面可以躲7隻荔枝椿象成蟲。

林試所指出，在調查期間，該所發現冬天的荔枝椿象相對安靜地躲在龍眼樹葉欉中，樹下並無明顯臭味，多數人並不會察覺；不像春天成蟲及若蟲多時，在樹下可以聞到明顯的椿象臭味。此時並非防治時機，因為越冬蟲躲在葉叢中，不易接觸到化學藥劑，冬天成蟲並不交配，也沒有卵讓卵寄生蜂等天敵寄生。林試所徐孟豪博士表示，荔枝椿象越冬蟲雖然躲在樹葉背面不太動，但遇到驚擾碰觸仍會噴臭液，所以不建議手動移除成蟲，一旦被臭液噴到皮膚，請即刻以水沖洗稀釋，以免被腐蝕而造成皮膚變色。

林試所說明，入侵種昆蟲荔枝椿象不但是農業上的害蟲，近年來隨著適地適種的觀念逐漸普及，以本土的樹種例如台灣欒樹或無患子等作為行道樹或綠地植栽的情形也愈來愈普遍，荔枝椿象在都市昆蟲的角色也日趨重要，研發對環境友善的蟲害防治方法刻不容緩，而要掌握最佳的防治時機，須先充分地瞭解昆蟲的基礎生態習性，林試所朝著以創新的思維與管理技術，讓農業生產與自然保育和諧共存的方向前進。