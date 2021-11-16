賽靈思（Xilinx）16日在Super Computing 2021（SC21）大會宣布推出Alveo U55C資料中心加速器卡，和一款基於標準、由API驅動的叢集解決方案，以用於大規模部署FPGA。Alveo U55C加速器卡可以為高效能運算（HPC）和資料庫作業負載提供卓越的單位功耗效能，並透過Xilinx HPC叢集解決方案輕鬆擴展。

全新的Alveo U55C加速器卡是專為HPC和大數據作業負載而打造，也是賽靈思有史以來最強大的Alveo加速器卡，運算密度和HBM容量是Alveo加速器產品組合中最高的一款產品。運行大規模運算作業負載的客戶可受惠於這款結合賽靈思基於RoCE v2的全新叢集解決方案，並在其現有的資料中心基礎設施和網路，運行採用FPGA的強大HPC叢集。

賽靈思執行副總裁暨資料中心事業部總經理Salil Raje表示，將Alveo的運算能力擴展至HPC作業負載變得比以往更加簡單、高效且強大。在架構上，像Alveo卡一般的FPGA加速器，能以最低成本為許多運算密集型的作業負載提供最高效能。我們透過導入基於標準的作法，使客戶能在現有的基礎設施和網路上打造Alveo HPC叢集。藉由此方法，我們將這些優勢大規模地應用在所有的資料中心，是Alveo和自行調適運算在資料中心領域能更廣泛應用的重大進展。

Alveo U55C卡結合了目前HPC作業負載所需的許多關鍵特性，能提供更高的資料平行處理能力、卓越的記憶體管理、優化的資料遷移處理流程，以及在Alveo產品組合中最出色的單位功耗效能。Alveo U55C卡為單槽全高半長（FHHL）外形，最大功耗僅150瓦。與前一代的雙槽Alveo U280相比，Alveo U55C提供更優異的運算密度，還將HBM2容量翻倍至16GB。Alveo U55C以更小的外形尺寸提供更強的運算力，有助於建構以Alveo加速器為基礎的密集叢集。它專為如大數據分析和AI應用等需要擴展效能的高密度串流數據、高I/O數學運算和大型運算難題而打造。

利用RoCE v2和資料中心銜接並結合200 Gbps頻寬，這款API驅動的叢集解決方案使Alveo網路在效能和延遲方面得以媲美InfiniBand網路，且無須限制特定供應商。MPI整合功能使HPC開發者可以從賽靈思Vitis統一軟體平台擴展Alveo資料處理。無論是伺服器平台或是網路基礎架構，都能夠運用現有的開源標準和框架，橫跨數百張Alveo卡進行效能擴展並共享作業負載和記憶體。

軟體開發者和資料科學家可以運用Vitis平台對應用程式和叢集的高階編程能力，實現Alveo和自行調適運算的優勢。賽靈思大力投入Vitis開發平台和工具，讓不具備硬體專業知識的軟體開發者和資料科學家得以更輕鬆地使用自行調適運算。Vitis平台支援PyTorch和TensorFlow等主流AI框架，以及C、C++和Python等高階程式語言，使開發者能利用特定API和函式庫打造領域解決方案，或利用賽靈思軟體開發套件在資料中心內輕鬆加速關鍵HPC作業負載。