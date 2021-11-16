這隻蝴蝶有夠狂！日本富山縣立自然博物館人員日前標放一隻青斑蝶，竟然於本月10日在澎湖被發現，換算下來共飛行逾2200公里，越洋能力令人吃驚。也讓人不捨的是，這隻青斑蝶飛行距離過長，「飛到連翅膀都碎了」。

臉書社團「青斑蝶刺青會社」發布這項消息，甚至引起日方注意。台灣一對夫婦11月10日在澎湖西嶼捕獲「後翅編號4893」的青斑蝶，比對證實是9月25日在富山縣標放的同一隻蝴蝶，等於牠46天內飛行2277公里，移動範圍令人訝異。

「能飛這麼遠真的相當罕見」，根據日本媒體報導，研究團隊認為，這隻青斑蝶很可能乘著上升氣流移動，一路往南來到澎湖。不僅成為富山縣內青斑蝶跨國首例，也創下從富山縣出發的最遠距離。

青斑蝶會隨著氣候變化，在日本、東南亞等地進行長途遷徙，詳細飛行路徑至今不明，日本學界有不少人從事相關調查。牠們飛最遠的一次，是從和歌山縣標放，在香港被發現，飛行距離高達2500公里。

台灣民眾捕捉到的「4893」青斑蝶，可明顯看出牠飛到「翅膀都碎了」。館方人員在臉書留言，將發給捕獲者正式訊息，確認青斑蝶的移動紀錄。