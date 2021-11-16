國道10號上午8時許仁武往旗山方向發生6車連撞事故，造成3人受傷送醫，送義大醫院醫治，幸無生命危險。現場已經於上午9時10分排除，但此事故也造成後方車流回堵，目前左營到鼎金路段時速約20公里左右。

此車禍共有3人受傷，其中一名28歲男性的右小腿骨折、肢體外傷，另一名54歲男性肢體外傷，還有一名約31歲男性，肢體外傷。以上3人均由救護人員初步處置後送醫，意識清醒。至於為何發生車禍，仍需國道警察進一步調查。