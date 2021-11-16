國10號6車連環撞 3人送醫 車流回堵時速僅20公里 10:302021/11/16 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道10號東向3公里處過鼎金系統16日上午8時許發生6部汽車追撞事故，警消到場搶救傷者。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道10號上午8時許仁武往旗山方向發生6車連撞事故，造成3人受傷送醫，送義大醫院醫治，幸無生命危險。現場已經於上午9時10分排除，但此事故也造成後方車流回堵，目前左營到鼎金路段時速約20公里左右。 此車禍共有3人受傷，其中一名28歲男性的右小腿骨折、肢體外傷，另一名54歲男性肢體外傷，還有一名約31歲男性，肢體外傷。以上3人均由救護人員初步處置後送醫，意識清醒。至於為何發生車禍，仍需國道警察進一步調查。 國道10號東向3公里處過鼎金系統16日上午8時許發生6部汽車追撞事故，警消到場搶救傷者，將傷者送醫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 7天3起砸店、鬥毆案 張麗善向暴力宣戰 防疫旅館搶破頭 #送醫 #追撞 #外傷 #國10 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃蜂齊開火 螫斷勇士7連勝 04:102021/11/16 運動天地 水炮車出動 擬全面關閉邊界 難民危機升高 波蘭等國求助北約 04:102021/11/16 國際大事 瑪莎拉蒂惡煞背後賭博集團5人被逮 檢訊後金主以70萬元交保 03:022021/11/16 社會 明年3月登場 蔦屋書店首間24小時店 落腳新竹 04:102021/11/16 產業特刊 基隆打莫德納後腦栓塞 婦治4個月仍半癱 04:102021/11/16 地方新聞 防俄軍侵略 烏克蘭獲美援助80噸彈藥 04:102021/11/16 國際大事 運安會約聘均薪10萬惹議 主委：專業人員待遇 04:102021/11/16 生活新聞 港都資產活化一波波...－興富發 買下悅誠廣場五成產權 04:102021/11/16 財經要聞 大甲「棒球隊」4惡煞砸賓士 定格畫面有亮點：超妖嬌 09:552021/11/16 社會 廣三崇光團隊打造超級娛樂購物城 04:102021/11/16 生活新聞 《電子零件》認列信用減損致前3季每股虧20.13元 康控：力保股東權益 08:182021/11/16 財經 社會熱門新聞 囂張行凶原因曝光 大甲暴力「棒球隊」狂砸賓士車 4嫌落網 - 社會 大甲「棒球隊」4惡煞砸賓士 定格畫面有亮點：超妖嬌 - 社會 寒夜見婦人衣衫單薄 暖心超商店員一善舉結果超展開 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 瑪莎惡煞牽連全台地下賭博 百億下注金全蒸發博弈主抓狂 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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