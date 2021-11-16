高雄市議會16日進行市政總質詢，高雄市長陳其邁備詢。（洪靖宜攝）

高雄市議會16日進行市政總質詢，首位登場的民進黨籍市議員黃文益針對四大公投，要求高雄市長陳其邁做出公開表態，陳其邁針對議題表達看法，並喊話要蓋下不同意。

民進黨高雄市議員黃文益16日於市政總質詢上，針對公投質詢，他提出「四個不同意」的重要性，他提到公投議題，對市民來說有直接關係。首先，質問「萊豬是否等於毒豬？」，他認為不等於，且這不只是食安問題而是政治操作，已經達到國安問題，影響台灣重返國際舞台關鍵，市長有義務站出來。

陳其邁表示，要跟美國貿易打開通路，就必須開放自家很強的產品，台灣豬肉市場不怕競爭，國際貿易是考量通路，因此政府為了經貿整合經濟發展，萊豬要蓋不同意。

接著陳其邁也針對三接遷離、核四重啟議題，他表示這牽涉安全問題，台積電到高雄表示高雄有電有水又有地，加上市府全力配合，這是最好的投資環境，北部要電又不發電，應自己要負責，不能長期南電北送，他強調「這我不同意」，高雄不要核廢料，其他縣市也要表態，核四如果爆掉全台灣就沒了。更表示為何日本至今輻射食品沒人敢吃？因此核四及三接問題要蓋不同意。

黃文益最後說，這是市長在議會慎重表態，更公開喊話其他縣市首長要像陳其邁一樣出面喊話。