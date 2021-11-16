中國國家主席習近平16日上午8時46分許，在北京和美國總統拜登舉行視頻會晤。此時是美東時間晚間7時46分。在時間安排背後暗含哪些變化？北京大學中美關係專家王棟指出，「這是我們上班時間，對吧，他那邊的時間已經是真的是到半夜了，還要還在那兒加班，你說他是主動還是被動？」中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤也同意，「這次也是中方在塑造，在引導中美關係。」

大陸官媒央視新聞常駐外交部的記者微博公眾號「玉淵潭天」訪問大陸國際問題專家，分析這次中美元首視頻會晤時間安排透露出來的背後含義，王棟表示，中美關係的主動權，中國肯定是要抓在手裡，這個是毫無疑問的；阮宗澤認為，現在大家看到中美之間的交流，頻率在不斷增加，今年已經有兩次領導人通電話，中間相隔了七個月。接下是視訊的會面，也就相隔了兩個月左右。

阮宗澤表示，此外，中美的外交高層、經貿高層的對話頻率也愈來愈多。這說明美國現在遇到了很多困難，美國繞不開中國，必須要和中國進行對話、協商，甚至希望中國來共同來應對這些挑戰。

王棟表示，其實還是要美方真正能夠回到中美兩國元首9月10日通話的精神上面。中美關係不是選擇題，而是必答題。中國也是要告訴美國，中美關係由美國單方面定義的時代其實已經過去了，將來是要進入到平等相待的時代。很重要的一點就是要有互動，基於相互尊重，平等相待的基礎上，形成新的互動方式。