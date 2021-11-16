監委葉大華、王榮璋調查指出，金門縣一家4名兒少累積長達11年未入學受國民教育，行政機關未依兒少權法、強迫入學條例及兒童權利公約（CRC）兒童最佳利益原則積極妥處，家長涉有教育忽視與濫用親權，致損害4名兒少受教權及發展權利；監察院通過糾正教育部及金門縣政府。

監委表示，據教育部清查近十年全國中小學長期拒學學生人數有54人，其中各縣市國小階段輟學或復學後中輟累積長達3至5年有17人，累積長達5年以上有37人。本案則是全國新生未入學長達10年以上的唯一案例，總計4人，屬長期未入學的特殊重大案件。

監委說，此案家長因個人特殊理念及與教育部門溝通認知落差，自2008年起先後未讓4名子女接受國民義務教育累積長達11年，又未能辦理在家自學實驗教育，致4名子女有學習缺乏引導及落後的情形，損及其教育基本權明確。

監委指出，該家長為躲避裁罰與訪視，2012年間案家將4名兒少戶籍遷移至新北市，近1年疑行蹤不明且仍持續未入學，已明確違反兒童及少年福利與權益保障法第49條相關規定，損及兒童生存及發展權益。

調查報告提到，金門縣政府強迫入學委員會早在2011年起即陸續指出兒童疑有學習落後或社交困難疑慮，惟因與家長長期溝通成效不彰，訪視過程缺乏對4名兒童單獨進行學力或身心發展評估。由於家長未涉及兒虐或照顧不周等保護性情節，致教育處與社會處多次就是否尋求司法訴訟停止親權，或處以兒少權法令家長受親職教育等更強力介入手段未達成共識。

此外，金門縣政府強迫入學委員會依強迫入學條例、違反「兒少權法」罰鍰約13萬5400元、54萬元，但家長規避繳納，金門縣政府未在5年法定時效內積極辦理，導致超過執行期間遭法務部行政執行署台北分署退案。據監委調查，金門縣政府消極追繳罰款，主因為戒慎輿論壓力、怕案家反彈，然相關行政程序仍違法，核有違失。

監委表示，本案長子在2009年9月通報未依法入學起，教育部遲於2012年才介入行政指導，且只在2012年至2015年間針對金門縣政府給予個案行政指導及督導意見，並在2015年第二次中輟聯繫會議中，採金門縣強迫入學委員會意見，消極決議「本案仍請各單位持續家訪並輔導之」，後便再無下文，直到去年遭披露才再次啟動處理，顯有重大違失。

監委另指出，4名兒少迄未完成法定疫苗接種，涉違反「傳染病防治法」等規定，則損及兒童基本健康權利。