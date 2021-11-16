四大公投案第2場公投電視意見發表會將於18日舉行，傳出本來國民黨台北市議員羅智強要被國民黨換下公投說明會，但得知「公投綁大選」的反方代表換成內政部長徐國勇後，羅先在臉書自爆請纓對戰徐國勇，之後才跟國民黨溝通上陣，引發黨內人士不滿，批評羅在博取聲量，對此，羅智強今痛心還原真相，並表示，他拚公投拚的連命都不要，竟然會有人嫌別人在博公投聲量？

對於有媒體報導自己「請纓」請戰徐國勇，卻遭黨內人士批評，羅智強今（16日）在臉書發文表示，他不知道這位「假黨內人士」是何方神聖？自己是先向黃秘書長表達請戰徐國勇的意願，秘書長同意後，再致電江啟臣前主席，也經江同意後，才發臉書請戰徐國勇。

羅智強直言，自己又不是第一天從政，如果沒有請得令牌，豈會草率請戰？他拚公投拚的連命都不要，這叫博「個人聲量」？羅怒轟，那請這位「假黨內人士」也去街頭睡49天博一下聲量，那請這位「假黨內人士」騎腳踏車、摩托車環島二圈去博一下聲量。

面對民進黨鋪天蓋地的用國家資源宣傳，羅感嘆，大家要擔心的是公投的聲量不夠，每個國民黨的夥伴誰不是用盡全力地為公投博聲量？竟然會有人嫌別人在博公投聲量？羅稱，國民黨全台各角落的螞蟻雄兵，已再次讓民進黨感到威脅，最後關頭了，不要再給民進黨見縫插針的機會，「我不會灰心，繼續拚」。

大批網友也在其po文底下加油打氣，「戰鬥強加油！身體也要多保重，別讓家人朋友擔心你，注意安全哦」、「你真的是用命在拚啊！很心疼，要保重身體，健康營養都要照顧好」，黨主席朱立倫也現身回應，「一起加油！公投同意，人民勝利」！