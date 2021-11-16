拜習會今（16日）上午舉行視訊會議，白宮表示，拜登將以強勢地位參與會議，要求中國遵守規則，並在多項領域提出關切。在台股掛牌的陸股ETF和美股ETF，今早盤整體表現，以陸股ETF表現略為強勁，2倍的陸港ETF，早盤漲幅都一度逾1個百分點，包括：元大滬深300正2(00637L)、FH香港正2(00650L)、國泰中國A50正2(00655L)、富邦恒生國企正2(00665L)等。

雖然拜習會首日，陸股ETF表現略勝美股ETF，但內資法人認為，從中長期的投資觀點來看，科技業在接下來10年依然前景看俏，未來仍有高度的成長空間，而美國科技股又是世界的領航者，根據最新美國標普500成分股顯示，前五大成分股為微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Google母公司(Alphabet)和特斯拉(Tesla)，和20年前完全不同；當時美國標普500前幾大企業如工業巨頭奇異(General Electric)、全美石油公司艾克森美孚(Exxon Mobil)、零售業龍頭沃爾瑪(Walmart)等傳統消費和工業能源類股。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，疫情爆發加速全球企業數位轉型，同時產生更龐大的需求，以雲端產業為例，無論未來將更仰賴遠距雲端的儲存、運算及資料庫等應用，高盛預估2025年全球企業雲端支出將成長至6270億美元，滲透率也將由目前20%成長至53%。再者包括5G通訊、低軌衛星、AI運算的等相關產業的發展，都會在未來交互影響帶動整體科技產業的高度成長。

根據美國企業最新公布財報數據顯示，標普500整體企業淨利率約為12.9%，其中資訊科技產業淨利率達25.4%，明顯高於其他產業許多。而隨著更多創新科技的發展和應用問世，科技業的淨利可望持續上升。楊士醇指出，近期美國科技股在財報的支撐下已經上漲一段行情，若此時投資人擔心追高，但仍看好科技業未來前景，建議可以透過多重資產的方式來分散風險。