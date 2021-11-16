華語影壇巨星梁朝偉與影后劉嘉玲，是圈內銀色夫妻檔，兩人2008年在不丹舉行婚禮，事實上他們交往了20多年才結婚，陪伴彼此走過許多人生的美好與風雨，但卻始終沒有小孩，當年曾從綁匪手中救出劉嘉玲的香港大佬陳惠敏，在受訪時鬆口說出原因。

梁朝偉與劉嘉玲以情侶關係相處20多年，才終於將關係升格為夫妻，期間劉嘉玲遭逢震驚各界的裸照門事件，她1990年被綁匪擄走，當時男友梁朝偉在拍戲途中接到好友張學友的電話，才知女友受害，整個人懵了，完全不管拍攝就跟張學友衝出去找人，但卻一直找不到，最後拜託了大佬陳惠敏，其能耐不輸向華強，果真順利找到劉嘉玲。

陳惠敏多年後受訪，表示綁匪的大哥當年願意賣他面子，放了劉嘉玲，同時將拍下的裸照也一併交給了他，陳惠敏原是想將照片親自交給劉嘉玲，但當時正跟梁朝偉合作拍戲，因此請梁朝偉轉交。

當年劉嘉玲被綁架，是香港大佬陳惠敏出面，讓綁匪老大給他面子，才救出劉嘉玲。(中時資料照片)

不料事情過去12年，2002年香港八卦雜誌《東周刊》突然刊出劉嘉玲遭擄時的裸照，消息震驚外界，陳惠敏表示，當時黑道綁架劉嘉玲是臨時起意，照片是用便利商店買得即可拍拍攝的，所以黑道大哥交給他的才會只有相片沒底片，不料其中一名綁匪因故入獄，在出獄後偶然發現身邊還有一張當年拍的裸照，於是將照片賣給雜誌社。

裸照被曝光後，劉嘉玲一度崩潰，關在家裡半個月沒出門，甚至有不好的念頭，多虧男友梁朝偉不離不棄，甚至表示願為了她放棄演藝工作，「如果不開心，就一起退出演藝圈，找個沒人認識的地方生活」，劉嘉玲才振作起來，並在眾親友的陪伴下站出來，強調那晚她被拍裸照但沒被性侵，表示要抵制《東周刊》的惡劣行徑，堅毅精神受到全民敬佩。

陳惠敏表示，梁朝偉陪著劉嘉玲走過這段風雨，多少影響了他成家的觀念與態度，因為對他來說，不希望劉嘉玲再受任何苦，因此不要孩子，事實上梁朝偉也曾提及多年來不生小孩的原因，「嘉玲有一點點事我已經那麼擔心，子女有事我怎麼辦？」。

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