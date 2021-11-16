美股四大指數量縮微跌，日韓股市今聯袂走揚。市場觀望拜習會，台股今日開高5.49點、為17639.96點，開盤由台積電(2330)跨過5日線帶隊走高，隨後燿華(2367)等元宇宙概念股展開攻勢，IC設計網通、第三代半導體勢領漲，航空股跟進點火，台股站穩17600點，創近4個月新高，多頭伺機挑戰17700點意圖明顯。美國總統拜登與中國大陸領導人習近平今早舉行視訊峰會，一開始交談並未有火藥味，拜登指出，美中雙方希望都能管控競爭，不要演變成衝突；習近平則是指出，相互尊重合作雙贏，中美是目前世界前兩大經濟體，應該加強溝通。

分析師表示，拜習會一開始談話比較正面，對亞洲股市有激勵的效應，日韓股市上漲，預期談到的題材，如能源、兩岸等，個別股表現比較重要。今日航空族群點火，似乎有像之前貨櫃族群要飆漲的跡象，航空族群Q3財報轉虧為盈，又有邊境要開放了，獲利可望大幅攀升。

盤面上，台積電今日開高，盤中漲幅保持在0.5%左右；第3代半導體人氣熱絡，嘉晶(3016)鎖漲停116元、元晶(6443)漲幅在4%以上、漢磊(3707)漲幅逼近6%；聯發科(2454)昨衝過千關後疲態顯露，僅能勉強維持平盤；光罩(2338)漲幅逼近5%，股價創波段高；網通族群搭上元宙和低軌衛星題材，台揚(2314)、昇達科(3491)等攜手上漲；航空股成為盤面人氣焦點，長榮航(2618)緊鎖漲停板29.4元、華航(2610)漲幅也在8%以上。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台股歷經前3個月份的震盪整理時間，許多績優股跌幅已深，價值投資的浮現同時在元宇宙題材的點燃之下，拉抬電子權值股和IC族群帶領大盤站上近日高點。隨著年底作帳行情和台灣出口亮眼的表現，加上外資資金的流入走向來看，仍然有可期待的行情，建議擇優布局選擇題材和基本面俱佳的族群，如前述的電子權值股、IC設計、半導體和相關供應鏈，或是透過主題ETF都是可行的選擇。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，台廠正積極打造自主台灣電動車產業鏈，對於投入相關應用的車用晶片、充電系統和自動駕駛感測元件等，這些都是台灣電子零組件供應鏈的強項，產業趨勢與發展非常明確，同樣也是吸引資金青睞的投資主題。