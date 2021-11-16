歐元在周二來到近16個月的低位。另外美元匯率堅挺，市場對於美零售數據屏息以待，他們擔心強勁的數據可能會加劇通膨，進而推升美聯準會升息壓力。

美國總統拜登和中國國家主席習近平於周二亞洲交易時段進行會談，可能會為金融市場訂下基調。

人民幣穩定在一美元兌6.3812人民幣。

歐元在一夜之間暴跌，來到一歐元兌1.14美元，為自去年七月以來低位；市場對歐洲新冠疫情爆發感到擔憂，歐洲央行行長也表態反對採取行動抑制通膨。

在周一跌到1.1356之後，歐元目前穩定在1.1361。該下跌也協助美元指數來到16個月新高的95.595。美元對日圓也堅挺，對其他貨幣也類似。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)表示，如果現在採取收緊措施，帶來的傷害將遠超過好處。該言論與部分國家的趨向鷹派形成對比。與英國央行行長的言論相比，讓歐元兌英鎊出現近六個月最大跌幅。英國央行行長貝利(Bailey)說，對通膨感到不安。

加拿大央行行長Tiff Macklem更直率的說，我們正向升息靠攏。該言論推升加幣兌歐元升至近四年半新高。

澳洲央行公布會議紀要顯示，儘管央行承認通膨風險，但央行仍預計，在2024年前利率將維持在創紀錄的低點。此讓市場感到意外。

澳洲聯邦銀行分析師Joe Capurso表示，鑒於市場對2022年升息的定價，與澳洲央行的言論存在巨大差異，今天的風險傾向於澳幣對美元的疲弱。