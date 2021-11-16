聯發科(2454)2022年營收、獲利成長趨勢在5G催化下，可望持續下去，2家外資也對聯發科出具最新研究報告，對聯發科持續正向看待，亞系外資給予聯發科目標價1388元、維持優於大盤評等，美系外資則維持聯發科1200元目標價、加碼評等。

亞系外資表示，第三季全球智慧機銷售量季增加2100萬支，但是，正如先前所預估的，目前需求在前幾個季度的反彈之後正在放緩，主要還是蘋果iPhone的市占率增加，但半導體產能短缺的問題依舊存在。

亞系外資表示，今年第二季半導體供應鏈出現短缺，主要是因為美國德州的天災所致，主要集中在PMIC(電源管理IC)、RF(射頻)、連接、音頻等應用，但目前上述的衝擊已經獲得改善，目前的問題不是由於半晶圓廠產能已滿，反倒有可能高端5G相較低端5G以及4G間的供給不平衡，低端5G以及4G存在供不應求，但高端5G卻是供過於求，還有就是第三季馬來西亞的疫情衝擊產業供給。

亞系外資表示，聯發科對手高通受益於強大的iPhone 5G和產品組合改進，其在今年上半年表現有機會優於聯發科，也期待天璣2000將扮演聯發科今年主要成長動能，給予聯發科目標價1388元、維持優於大盤評等。

美系外資表示，聯發科2022年在5G產品以及進入5G旗艦市場帶動下，將帶動平均售價將進一步上漲。聯發科看好主要5G智慧機市場推動力將來自1500人民幣，5G價格點不太可能降低於1000人民幣，目前PMIC、RF收發器等供應持續緊張，零組件成本也持續上揚。

美系外資表示，聯發科看好其在5G週期的定位優於4G，主要是因更廣泛的產品組合以及市場整合，即透建立起更高的技術壁壘。聯發科預計近期推出首款旗艦 5G SoC，採用台積電(2330)4奈米製程，目前已經獲客戶正向回饋，不僅如此，聯發科還將持續推出更先進的SoC。

美系外資表示，雖然半導體產能短缺有機會在2022年改善，但聯發科預計關鍵組件短缺(PMIC)供應緊張將持續到2022年，且到2022年不太可能解決，聯發科也已經採取因應措施，將產能轉移到12吋，以確保更多的PMIC產量，此外，聯發科也預計4G SoC仍將供不應求2022年，2022年可能又是收入和每股收益增長健康的一年，且聯發科在2022年也已經獲得更多的晶圓產能支持，故維持聯發科1200元目標價、加碼評等。